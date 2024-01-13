Народные приметы: Что нужно делать на старый Новый год мужчине, чтобы жена не изменяла

В ночь с 13 на 14 января они встречают старый Новый год.

Фото: пресс-служба областного правительства

Что можно делать в этот день:

- Желание, загаданное 13 января во время праздничного застолья, обязательно исполнится в течение года.

- Чтобы в доме всегда водились деньги, 13 января нужно обязательно на стол поставить тарелку с зерном, перемешанным с монетами разного достоинства.

- Сегодня нужно делать разные добрые дела – накормить нищего, отдать одежду нуждающемуся, а также оказать помощь старикам, вдовам или сиротам. Добро вернется сторицей.

Что нельзя делать в это время:

- Запрещалось 13 января начинать свой день с разговоров. Говорить можно было только после умывания. Если же не следовать данному совету, то весь год проведешь в пересудах и пустой болтовне.

- Нельзя 13 января скандалить и выяснять отношения на повышенных тонах – иначе поссорившиеся так никогда и не помирятся.

- Недопустимо было в Васильев вечер ставить на стол «пустую» кутью – семья будет жить впроголодь. Кутья должна была быть «щедрой» – с медом, маком, изюмом, орехами.

- Мужчинам в Васильев вечер нельзя ходить, не подпоясавши рубаху, – по примете, жена может изменить.