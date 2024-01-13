Народные приметы: Что нужно делать на старый Новый год мужчине, чтобы жена не изменяла

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9:00, 13 января 2024 года
Народные приметы: Что нужно делать на старый Новый год мужчине, чтобы жена не изменялаВ ночь с 13 на 14 января они встречают старый Новый год.
Фото: пресс-служба областного правительства
Расскажем, что нельзя делать 13 января в Васильев вечер, а что, напротив, нужно обязательно сделать в эту дату, чтобы праздник прошел не только весело, но и изменил жизнь к лучшему.
Что можно делать в этот день:
- Желание, загаданное 13 января во время праздничного застолья, обязательно исполнится в течение года.
- Чтобы в доме всегда водились деньги, 13 января нужно обязательно на стол поставить тарелку с зерном, перемешанным с монетами разного достоинства.
- Сегодня нужно делать разные добрые дела – накормить нищего, отдать одежду нуждающемуся, а также оказать помощь старикам, вдовам или сиротам. Добро вернется сторицей.
Что нельзя делать в это время:
- Запрещалось 13 января начинать свой день с разговоров. Говорить можно было только после умывания. Если же не следовать данному совету, то весь год проведешь в пересудах и пустой болтовне.
- Нельзя 13 января скандалить и выяснять отношения на повышенных тонах – иначе поссорившиеся так никогда и не помирятся.
- Недопустимо было в Васильев вечер ставить на стол «пустую» кутью – семья будет жить впроголодь. Кутья должна была быть «щедрой» – с медом, маком, изюмом, орехами.
- Мужчинам в Васильев вечер нельзя ходить, не подпоясавши рубаху, – по примете, жена может изменить.
Вести-Орёл