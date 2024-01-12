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14:30, 12 января 2024 года

В Орле открылась выставка "Нестареющая "Смена"

Экспозицию посвятили 100-летию одноименного журнала.

Фото: архив "Вести-Орел"

Выставку, посвященную юбилею журнала "Смена", открыли в Орловской областной библиотеке имени Бунина. Здесь представлены номера, хранящиеся в фонде библиотеки с 1929 по 2023 годы.

Журнал "Смена", основанный в январе 1924 года, был ориентирован на молодежь. С первыми номерами поработали знаменитые реклам-конструкторы Александр Родченко и Владимир Маяковский. Яркие, модные обложки сразу привлекли большую читательскую аудиторию. В двадцатые годы именно в "Смене" появились первые рассказы Михаила Шолохова и Александра Грина. В более поздние годы на страницах журнала публиковались Фадеев, Астафьев, Быков, Нагибин, Семенов, братья Вайнеры и братья Стругацкие.

В наше время "Смена" для многих читателей - любимое семейное издание. В нем печатают остросюжетные романы и повести, рассказы и стихи лучших российских и зарубежных писателей, актуальную публицистику, очерки и культурологические статьи.

Выставка продолжит свою работу до 25 января.


Сергей Мерцалов
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