Главная » Новости



14:00, 12 января 2024 года Житель Орла женился перед отправкой в зону проведения СВО Любимая семья будет ждать его с победой.



Фото: пресс-служба администрации Орла

12 января в ЗАГСе Орла состоялось трогательное событие. Свои отношения узаконили два любящих человека - Андрей и Юлия. После свадьбы мужчина направится в зону спецоперации.



Андрей - родом из Грузии, ветеран боевых действий, офицер запаса. Более 11 лет служил на Северном Кавказе и в разных уголках нашей страны. Сейчас он находится на пенсии, сообщили в пресс-службе городской администрации.



Влюбленных поздравили в мэрии Орла. Им пожелали пронести через всю жизнь искренние чувства и уважение друг к другу.





Сергей Мерцалов



