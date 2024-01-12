В Орловской области состоится автопробег в поддержку участников СВО

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13:00, 12 января 2024 года
В Орловской области состоится автопробег в поддержку участников СВОПринять в нем участие могут все желающие.
Фото: сообщество "Помощь солдатам! Мценск!"
24 февраля в Мценске состоится автопробег в поддержку бойцов СВО, которые сражаются на передовой. Информацию о предстоящем мероприятии разместили в сообществе "Помощь солдатам! Мценск!" соцсети "ВКонтакте".
Участников пробега будут ждать напротив памятника гвардейцам-минометчикам БМ-13 Катюша к 11:00. Орловцы, которые хотят помочь нашим бойцам, могут захватить с собой носки, перчатки, консервы, мед, варенье, чай, кофе, печенье и другие необходимые на фронте вещи и продукты. Собранную помощь доставят в зону специальной военной операции.
Сергей Мерцалов