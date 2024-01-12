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12:00, 12 января 2024 года Сотрудники орловской прокуратуры принимают поздравления 12 января специалисты надзорного ведомства отмечают профессиональный праздник.







В российском календаре дата появилась в 1996 году по указу президента, но история создания ведомства началась в 18 веке.



Начальник уголовного судебного отдела прокуратуры Орловской области Сергей Теслов мечтал о работе в органах прокуратуры еще с детства. В 1993 году Сергей перешел в школу в правовой лицей и спустя три года стал студентом юридического факультета. На службу поступил студентом пятого курса в прокуратуру Знаменского района. Первое дело раскрыл почти 23 года назад.



Свой профессиональный праздник Сергей Теслов, как и большинство коллег, проведет на работе. Российской прокуратуре исполнилось 302 года. Подробнее – в сюжете Екатерины Габовой.





Екатерина Габова



