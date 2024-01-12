пятница 12.01.2024 13:01:48 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

11:25, 12 января 2024 года

Из Орла в ЛНР отправлен груз гуманитарной помощи

Об этом рассказал депутат Орловского областного совета народных депутатов Павел Меркулов.


- Ко мне, как к депутату Орловского областного совета народных депутатов и руководителю регионального отделения РВИО, обратился глава Старобельского муниципального округа ЛНР с просьбой оказать помощь в ремонте пункта временного размещения. Мы загрузили и уже отправили все, что требуется для ремонта. Важно, чтобы пребывание людей, которые в это непростое время проживают в пункте временного размещения, было комфортным, - рассказал Павел Меркулов.

Пункт временного размещения для эвакуированных граждан расположен в селе Веселое Старобельского района ЛНР на базе общежития Луганского государственного аграрного университета. На сегодняшний день в ПВР находятся 82 человека, из них – 10 детей.

Отметим, что в ноябре 2023 года в Старобельский район Луганской Народной Республики детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации,
были доставлены электрические чайники, стиральная машина, постельное белье, полотенца, бытовая химия, канцелярские товары и новогодние
подарки.
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.