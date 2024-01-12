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11:25, 12 января 2024 года Из Орла в ЛНР отправлен груз гуманитарной помощи Об этом рассказал депутат Орловского областного совета народных депутатов Павел Меркулов.





- Ко мне, как к депутату Орловского областного совета народных депутатов и руководителю регионального отделения РВИО, обратился глава Старобельского муниципального округа ЛНР с просьбой оказать помощь в ремонте пункта временного размещения. Мы загрузили и уже отправили все, что требуется для ремонта. Важно, чтобы пребывание людей, которые в это непростое время проживают в пункте временного размещения, было комфортным, - рассказал Павел Меркулов.



Пункт временного размещения для эвакуированных граждан расположен в селе Веселое Старобельского района ЛНР на базе общежития Луганского государственного аграрного университета. На сегодняшний день в ПВР находятся 82 человека, из них – 10 детей.



Отметим, что в ноябре 2023 года в Старобельский район Луганской Народной Республики детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации,

были доставлены электрические чайники, стиральная машина, постельное белье, полотенца, бытовая химия, канцелярские товары и новогодние

подарки.





