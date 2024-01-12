Новогодняя ярмарка в Орле работает последние выходные

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11:30, 12 января 2024 года
Новогодняя ярмарка в Орле работает последние выходные13 и 14 января жители и гости города смогут отведать угощения и приобрести сувениры.
Фото: архив "Вести-Орел"
Новогодняя ярмарка в Орле скоро завершит работу. Ближайшие выходные, 13 и 14 января, последние дни, когда орловцам и гостям города предложат угощения и сувениры.
На ярмарке, расположившейся на площади Ленина, можно подкрепиться блинчиками, шашлыком, десертами, горячими напитками. В других домиках-шале мастера предлагают купить продукцию ручной работы.
Как сообщили в администрации Орла, домики общепита работают в пятницу и субботу с 12.00 до 23.00, а в воскресенье до 21.00. Сувенирные лавки открыты с 12.00 до 21.00 до 14 января включительно.
Ольга СУПОНЕВА
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