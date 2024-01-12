В Орле состоялся чемпионат УМВД по самообороне без оружия
Состязания прошли в спорткомплексе "Динамо".
Фото: УМВД России по Орловской области
Традиционный чемпионат УМВД по самообороне без оружия состоялся в Орле в спорткомплексе "Динамо". Турнир объединил свыше 50 участников из различных структурных подразделений и территориальных ОВД Орловской области.
Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, полицейские показали высокий уровень подготовки и хорошие результаты. В числе победителей - три представителя УМВД России по городу Орлу, по одному спортсмену из Мценского, Залегощенского районов и Орловского округа. Победителям вручили грамоты, дипломы, кубки.