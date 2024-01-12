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12:30, 12 января 2024 года В Орле состоялся чемпионат УМВД по самообороне без оружия Состязания прошли в спорткомплексе "Динамо".



Фото: УМВД России по Орловской области

Традиционный чемпионат УМВД по самообороне без оружия состоялся в Орле в спорткомплексе "Динамо". Турнир объединил свыше 50 участников из различных структурных подразделений и территориальных ОВД Орловской области.



Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, полицейские показали высокий уровень подготовки и хорошие результаты. В числе победителей - три представителя УМВД России по городу Орлу, по одному спортсмену из Мценского, Залегощенского районов и Орловского округа. Победителям вручили грамоты, дипломы, кубки.





Сергей Мерцалов



