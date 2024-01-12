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11:00, 12 января 2024 года В Орле пройдет бесплатный скрининг онкологических заболеваний полости рта Всех желающих провериться 13 января приглашает областная стоматология.



Фото: департамент здравоохранения Орловской области

Жители Орла и области смогут в ближайшую субботу, 13 января, пройти скрининг на онкозаболевания полости рта. Медики примут пациентов в областной стоматологии на Московском шоссе.



- Диагностика совершенно безболезненна , бесплатна для каждого, у кого есть полис ОМС и длится всего 10 минут. Осмотр специалисты проводят специальным прибором. Благодаря флуоресцентной визуализации слизистой оболочки рта возможную патологию удается выявить на самых ранних стадиях, когда эти изменения невозможно увидеть невооруженным глазом, - рассказали сайту "Вести-Орел" в департаменте здравоохранения Орловской области.



В нашем регионе рак полости рта встречается, в основном, у мужчин. Пик заболеваемости приходится на возраст 50-69 лет, а в группе риска - курильщики, люди с наследственной предрасположенностью, носители вируса герпеса.



В конце января и феврале скрининг пройдет и в других филиалах поликлиники. Завтра же врачи ждут пациентов на Московском шоссе, 137, к.5а. Подробности уточнить можно по телефону 33-49-13.





Ольга СУПОНЕВА



