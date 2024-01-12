На выставке "Россия" в Москве прошел День Орловской области
В павильоне №75 собралось множество гостей.
11 января на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ состоялся день Орловской области. На открытие приехала большая делегация, глава региона Андрей Клычков, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, Леонид Рошаль, Юрий Семин. Политику, доктору и тренеру вручили региональные награды.
Гости послушали русские народные песни, поучаствовали в марафоне от общества "Знание", узнали о литературном прошлом Орла, жизни и судьбах-писателей-орловцев. Подробнее – в сюжете федеральных "Вестей".