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10:00, 12 января 2024 года Под Орлом сгорела хозяйственная постройка ЧП случилось в деревне Егорьевка Свердловского района.



Фото: ГУ МЧС по Орловской области

Сообщение о возгорании хозпостройки в деревне Егорьевка поступило на телефон службы "101" днем 11 января. К моменту приезда пожарных постройка горела открытым пламенем. Также существовала угроза распространения огня на соседние здания.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области, пожарным удалось спасти от огня стоящий рядом жилой дом и еще одно хозяйственное строение. На месте работали сотрудники 32-й пожарно-спасательной части Свердловского района. В тушении участвовал доброволец.



Пострадавших нет. Причину пожара устанавливают специалисты.





Сергей Мерцалов



