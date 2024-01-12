Под Орлом сгорела хозяйственная постройка

ЧП случилось в деревне Егорьевка Свердловского района.
Фото: ГУ МЧС по Орловской области
Сообщение о возгорании хозпостройки в деревне Егорьевка поступило на телефон службы "101" днем 11 января. К моменту приезда пожарных постройка горела открытым пламенем. Также существовала угроза распространения огня на соседние здания.
Как сообщилив пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области, пожарным удалось спасти от огня стоящий рядом жилой дом и еще одно хозяйственное строение. На месте работали сотрудники 32-й пожарно-спасательной части Свердловского района. В тушении участвовал доброволец.
Пострадавших нет. Причину пожара устанавливают специалисты.