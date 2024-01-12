Гости выставки "Россия" попробовали орловские деликатесы
Дегустация орловской продукции состоялась в рамках Дня региона на площадке ВДНХ.
Фото: портал Орловской области
Мясные и колбасные деликатесы, кондитерские изделия и лимонад на выставке "Россия" в Москве представили СПССПК 2 уровня "Кооператор" и Залегощенское РАЙПО. Об этом сообщаетпортал Орловской области.
Отмечается, что правительство региона оказывает кооперации значимую поддержку. Речь идет о снижении ставки налога на имущество в сельской местности, что способствует сохранению и развитию инфраструктуры сельских территорий, улучшению обслуживания и занятости сельского населения.