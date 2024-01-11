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20:30, 11 января 2024 года Новый мусорный комплекс под Орлом принял три тысячи тонн отходов за первые дни работы За 12-часовую смену сюда привозят 70 машин с мусором.







За первые десять дней работы новый мусороперерабатывающий комплекс "Экополис" принял более трех тысяч тонн отходов. За 12-часовую смену сюда приезжает 70 автомобилей, каждый привозит порядка пяти – шести тонн мусора за раз. Вся работа комплекса с начала года ведется в штатном режиме.



Сортировочно-перерабатывающий цех отбирает порядка 35% мусора на последующую реализацию. Мусор хранят методом траншейного складирования, спрессованным и в брикетах. Грунтовые воды не загрязняются.



Комплекс готов принять почти 400 тонн мусора за смену готов принять комплекс, но это не предел, так как штат завода пока не полный.





Екатерина Габова



