Орловчанка Мария Иванушкина в 95 лет занимается скандинавской ходьбой
С этим спортом она познакомилась три года назад.
Жительница Покровского района Мария Иванушкина в 95 лет занимается скандинавской ходьбой. Впервые о ней пенсионерка услышала три года назад. Решила попробовать сама и предложила подруге. Для прогулок женщины выбрали территорию физкультурного комплекса.
Математический подход и дисциплинированность в занятиях спортом – отголоски профессии учителя, которой Мария Кузьминична посвятила 40 лет жизни.
Уже весной пенсионерка планирует увеличить расстояние для прогулок и заняться танцами.