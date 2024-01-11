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20:51, 11 января 2024 года Орловчанка Мария Иванушкина в 95 лет занимается скандинавской ходьбой С этим спортом она познакомилась три года назад.







Жительница Покровского района Мария Иванушкина в 95 лет занимается скандинавской ходьбой. Впервые о ней пенсионерка услышала три года назад. Решила попробовать сама и предложила подруге. Для прогулок женщины выбрали территорию физкультурного комплекса.



Математический подход и дисциплинированность в занятиях спортом – отголоски профессии учителя, которой Мария Кузьминична посвятила 40 лет жизни.



Уже весной пенсионерка планирует увеличить расстояние для прогулок и заняться танцами.





Юлия Опанасюк



