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19:13, 11 января 2024 года Под "Мостом глупости" в Орле застряла новая "ГАЗель" В конце декабря там установили новый предупреждающий знак.





Под аркой Александровского моста в Орле застряла очередная "ГАЗель". В народе это место называют "Мостом глупости", так как здесь часто застревали фургоны



Напомним, что в конце декабря в этом месте появился новый знак, устанавливающий ограничение габаритной высоты грузового транспорта не более 1,7 метра. Предыдущий знак показывал не более трех метров.

"Новые дорожные знаки, ограничивающие габаритную высоту машин, которым разрешается проезд под аркой, полностью не исключают возможности повторения аналогичных происшествий. Но, уверен, происходить они будут гораздо реже", – рассказал в декабре депутат городского Совета Сергей Швалов.





Артем Ежаков



