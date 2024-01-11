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18:52, 11 января 2024 года Валентина Старовойтова рассказала о работе по возвращению российских военнопленных Она вновь возглавила орловский Совет солдатских матерей.







Валентина Старовойтова вновь возглавила орловский Совет солдатских матерей. Она вернулась на пост председателя общественной организации, которую возглавляла 17 лет.



В июне прошлого года ушла с должности руководителя, но не перестала помогать военнослужащим и их семьям. Вернуться побудило то, что "сейчас очень сложное время".



Как рассказала Валентина Старовойтова, в прошлом году она лежала в госпитале имени Бурденко, и ей не рекомендовали работать дальше и волноваться.



Сейчас в совет обращаются родственники бойцов СВО, с которыми долго нет связи. Организация помогает в решении этих проблем – связывается с комендатурами, командованием воинских частей, госпиталями.



В вопросе с военнопленными совет строго придерживается четких алгоритмов. Помогают омбудсмены по правам человека – Наталия Балашова в Орловской области и Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. Они имеют связь с Минобороны.

"Когда мы подаем фамилии пропавших без вести и описываем ситуацию, сразу это доходит до Минобороны через омбудсмена. Их включают в план на обмен", – рассказала Старовойтова.





Екатерина Габова



