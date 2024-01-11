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21:40, 11 января 2024 года

Орловщина показала свои достижения на выставке "Россия"

11 января на ВДНХ в Москве прошел день региона, на котором работала специальный корреспондент ГТРК "Орел" Мария Семак.


На выставке "Россия" 11 января прошла презентация Орловской области. В ее рамках губернатор Андрей Клычков рассказал о достижениях орловского АПК, отметив, что за последнюю пятилетку объем производства в этой сфере вырос в 2,4 раза. В регионе впервые намолотили больше пяти миллионов тонн зерновых и масличных культур. Достигнут рекордный валовой сбор рапса и сои.

Также в рамках презентации почетные орловцы удостоились наград. Известному врачу и общественному деятелю Леониду Рошалю вручен знак «Гордость и слава Орловщины». Медаль "80 лет освобождения Орловской области от немецко-фашистских захватчиков" и юбилейный знак "85 лет Орловской области" вручены Юрию Семину и Геннадию Зюганову.

Памятных дипломов удостоены актер Валерий Баринов, предприниматель Юрий Евдокимов, кикбоксер Владислав Туйнов, председатель попечительского совета "Фонда развития территорий" Сергей Степашин и другие.

Также в рамках дня Орловской области состоялся круглый стол "Приоритеты развития промышленности в условиях новой экономической конъюнктуры". Андрей Клычков, представили федеральной и региональной власти, руководители промышленных предприятий обсудили рост импортозамещения, необходимость расширения производственной кооперации, обеспечения промышленности кадрами, развитие промышленного туризма, актуальность расширения мер господдержки промышленности.

На протяжении всего дня гостей развлекали творческими номерами и угощали деликатесами от орловских производителей. Юрий Семин провел викторину, вручив победителям знаменитые шапки-петушки. Разыграно восемь турпутевок в регион.


Мария Семак
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