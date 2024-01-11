Уже 11 тысяч орловцев решают вопросы ЖКХ через приложение "Госуслуги. Дом"
Оно упрощает решение бытовых вопросов.
Больше 11 тысяч орловцев решают бытовые вопросы с помощью приложения "Госуслуги. Дом". Об этом сообщает региональный информационный портал. Оно систематизировано как обычных пользователей, так и для компаний.
Программа позволяет жителям многоквартирных домов оперативно подавать заявки в управляющие организации и следить за их исполнением, передавать показания установленных счетчиков, оплачивать счета за ЖКХ и многое другое.
Авторизоваться можно через подтвержденную учетную запись на портале "Госуслуги". Данные о недвижимости загружаются автоматически. В случае отсутствия информации нужно вписать данные самостоятельно и направить заявку в мобильном приложении.
Скачать приложение можно через AppStore, Google Play и AppGallery.