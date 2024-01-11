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20:00, 11 января 2024 года

Уже 11 тысяч орловцев решают вопросы ЖКХ через приложение "Госуслуги. Дом"

Оно упрощает решение бытовых вопросов.


Больше 11 тысяч орловцев решают бытовые вопросы с помощью приложения "Госуслуги. Дом". Об этом сообщает региональный информационный портал. Оно систематизировано как обычных пользователей, так и для компаний.

Программа позволяет жителям многоквартирных домов оперативно подавать заявки в управляющие организации и следить за их исполнением, передавать показания установленных счетчиков, оплачивать счета за ЖКХ и многое другое.

Авторизоваться можно через подтвержденную учетную запись на портале "Госуслуги". Данные о недвижимости загружаются автоматически. В случае отсутствия информации нужно вписать данные самостоятельно и направить заявку в мобильном приложении.

Скачать приложение можно через AppStore, Google Play и AppGallery.


Артем Ежаков
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