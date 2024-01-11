четверг 11.01.2024 23:41:03 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

21:30, 11 января 2024 года

В Орле ликвидирована коммунальная авария на Авиационной

В дом №7 вернулось тепло.


Регдепартамент ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области рассказал о ликвидации коммунальной аварии на Авиационной, 7 в Орле. 11 января из-за порыва внутридомовой системы отопления в здании остановилось теплоснабжение. Сейчас оно восстановлено. Котельная работает в штатном режиме.

Также на котельной на Трудовых Резервов, 32а из-за порыва системы отопления внутри школы №15 снизились параметры подачи тепла. Ремонт вскоре должен завершиться. Остальные объекты, подключенные к котельной, работают в штатном режиме.

Также в социальных сетях замечены жалобы на качество теплоснабжения в лицее №40. Как отметили в департаменте, теплоноситель подается в соответствии с температурным графиком и соответствует нормативным значениям. Руководству учебного заведения рекомендовали утеплить оконные проемы, герметизировать деформационные швы здания и промыть систему отопления в период подготовки к следующему отопительному сезону.


Артем Ежаков
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.