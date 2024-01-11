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21:30, 11 января 2024 года В Орле ликвидирована коммунальная авария на Авиационной В дом №7 вернулось тепло.





Регдепартамент ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области рассказал о ликвидации коммунальной аварии на Авиационной, 7 в Орле. 11 января из-за порыва внутридомовой системы отопления в здании остановилось теплоснабжение. Сейчас оно восстановлено. Котельная работает в штатном режиме.



Также на котельной на Трудовых Резервов, 32а из-за порыва системы отопления внутри школы №15 снизились параметры подачи тепла. Ремонт вскоре должен завершиться. Остальные объекты, подключенные к котельной, работают в штатном режиме.



Также в социальных сетях замечены жалобы на качество теплоснабжения в лицее №40. Как отметили в департаменте, теплоноситель подается в соответствии с температурным графиком и соответствует нормативным значениям. Руководству учебного заведения рекомендовали утеплить оконные проемы, герметизировать деформационные швы здания и промыть систему отопления в период подготовки к следующему отопительному сезону.





Артем Ежаков



