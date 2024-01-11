В Орле домашний кукольный театр дал счастливый конец сказке Андерсена
Показ прошел в Музее любимой улицы.
Настоящий праздник для детей и взрослых подготовил домашний кукольный театр "Ленкины ляльки". В Музее любимой улицы в формате фильма показали "Девочку со свечкой" – новый взгляд на сказку Андерсена, со счастливым концом. Вторая постановка – "Машутка – боярская дочка", традиционное кукольное представление о любви в реалиях русской старины.
Куклы – ручная работа мастерицы Елены Свеженцевой. Ее увлечение стало семейным. Увлечение Елены стало семейным. В качестве оператора для фильмов выступает сын, а автор сказок – муж, орловский поэт и писатель Игорь Свеженцев.