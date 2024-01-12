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9:00, 12 января 2024 года

Орловцы смогут увидеть уникальные экспонаты в доме-музее писателя Леонида Андреева

Сейчас в Орле работает выставка "…И все помнит, и обо всем может рассказать!".

Фото: Орловский литературный музей Тургенева

Уникальные экспонаты представлены на выставке, посвященной 105-летию со дня смерти нашего земляка, классика русской литературы Леонида Николаевича Андреева. Речь идет о гербариях, некоторым из которых уже более 70 лет.

Как сообщили в Орловском литературном музее Тургенева, экспозиция в доме-музее Леонида Андреева обновляется ежемесячно. Тема январской выставки - "Букет фиалок". Основной экспонат - букет фиалок, который долгие годы хранился у сына писателя Саввы Леонидовича Андреева и напоминал ему о юношеской любви.

Выставка работает ежедневно с 10:00 до 17:00 по адресу: улица 2-я Пушкарная, дом 41.


Сергей Мерцалов
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