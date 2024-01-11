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17:00, 11 января 2024 года В Орле через мост Дружбы направят больше автобусов Речь идет о маршруте №2.





После открытия Красного моста в Орле большинство маршрутов, следовавших через мост Дружбы, вернулись к прежней схеме движения, из-за чего возникла проблема транспортного обслуживания жителей Железнодорожного района и части Заводского района.



Проблему орловцы озвучили еще в декабре. Тогда в мэрии сообщили о том, что возможность движения автобусов через ул. 3-я Курская и мост Дружбы прорабатывается совместно с перевозчиками, но этот вопрос может быть решен не раньше 2024-го года.



Проблему вновь подняли во время прямого эфира губернатора Андрея Клычкова 9 января. Городская администрация в комментариях пояснила, что через переправу едут автобусы маршрута №25, №421, а с 1 января к ним присоединились автобусы маршрута №2, которых 10 января на маршруте было четыре единицы, а до конца следующей недели планируется увеличить выпуск автобусов до шести единиц.





Артем Ежаков



