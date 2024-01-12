Отличившихся перед Орловской областью поощрят финансово
Речь идет о награжденных соответствующим знаком.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал указ об установлении размера единовременного денежного поощрения граждан, награжденных знаком отличия "За заслуги перед Орловской областью" в 2024-м году.
Награжденные знаком I степени получат 30 тысяч рублей, II степени – 20 тысяч. Размер поощрения остался на уровне прошлого года.
Знак отличия является формой поощрения граждан и коллективов организаций за выдающиеся заслуги в социально-экономическом развитии региона, научно-исследовательской деятельности, укреплении обороноспособности, законности и правопорядка, общественной и благотворительной деятельности