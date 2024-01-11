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16:30, 11 января 2024 года Под Орлом водитель легкового автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет Авария случилась в Ливенском районе.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Орловской области.

Днем 11 января на 107-м километре федеральной трассы "Орел-Тамбов" произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, с управлением не справился водитель "Рено Логан". Автомобиль съехал в кювет и врезался в столб освещения.



Пострадавшие - водитель и пассажир иномарки - были доставлены в Ливенскую центральную районную больницу. На месте аварии работали сотрудники МЧС и Госавтоинспекции.





Сергей Мерцалов



