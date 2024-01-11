Под Орлом водитель легкового автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет
Авария случилась в Ливенском районе.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Орловской области.
Днем 11 января на 107-м километре федеральной трассы "Орел-Тамбов" произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, с управлением не справился водитель "Рено Логан". Автомобиль съехал в кювет и врезался в столб освещения.
Пострадавшие - водитель и пассажир иномарки - были доставлены в Ливенскую центральную районную больницу. На месте аварии работали сотрудники МЧС и Госавтоинспекции.