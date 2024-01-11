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18:00, 11 января 2024 года В краеведческом музее Орла представлены фотоработы Виталия Собровина Она будет интересна поклонникам Александра Сергеевича Пушкина.







В краеведческом музее открылась выставка, посвященная 225-летию Пушкина. Экспозиция приехала из Белгорода и на самом деле является фотоиллюстрациями к книге "Строкою Пушкина воспето".



Белгородский фотограф Виталий Собровин сам продумал маршрут путешествия по пушкинским местам, сам отбирал и писал надписи к снимкам. Гости смогут увидеть кадры, созданные еще в 70-е годы прошлого века. Оформлены работы аутентично, тогда фотографии выставляли без рам.



Виталия Собровина не стало в 2008-м году, осталась фотогалерея его имени и десятки учеников, которые продолжают его дело. Орловский краеведческий музей много лет дружит с галерей, так что это не последняя фотовыставка, которая приедет в Орел из Белгорода.



(6+)





Эва Стасюлевич



