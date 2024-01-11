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17:30, 11 января 2024 года В Орловскую область поступила детская вакцина от кори Для прививки нужно обратиться в поликлинику.





В Роспотребнадзоре сообщили, что на Орловщину поступила вакцина для детей от кори. Чтобы сделать прививку, нужно обратиться в лечебное учреждение по месту жительства.



С апреля 2023-го года в регионе от кори привили более 1200 человек, в том числе 200 детей.



По словам специалистов, в прошлом году на территории области регистрировались очаги кори, но они не получили дальнейшего распространения.





Всеволод Трифонов



