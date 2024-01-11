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15:30, 11 января 2024 года Леонид Рошаль награжден знаком "Гордость и Слава Орловщины" Уроженец Ливен, выдающийся советский и российский хирург и педиатр стал почетным гостем дня Орловской области на выставке "Россия".



Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

На выставке "Россия" прошла презентация Орловской области. В ее рамках уроженец Ливен, выдающийся советский и российский хирург и педиатр Леонид Рошаль награжден знаком "Гордость и Слава Орловщины". Памятные дипломы были вручены орловцам, которые внесли весомый вклад в развитие региона. Наградой отмечен и народный артист России Валерий Баринов.



Также медаль "80 лет освобождения Орловской области от немецко-фашистских захватчиков" и юбилейный знак "85 лет Орловской области" вручены Юрию Семину и Геннадию Зюганову.





Артем Ежаков



