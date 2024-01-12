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8:00, 12 января 2024 года
Ливенские баскетболистки завоевали серебро в ИвановоТам прошел "Кубок Феникса"
Ливенские баскетболистки завоевали серебро в Иваново. Там состоялся полуфинальный раунд открытого межрегионального турнира по баскетболу "Кубок Феникса" среди команд девушек 2009-го года рождения.
Как сообщает телеграм-канал "Принт-ТВ", на турнире ливенская "Комета" одержала три победы. В финале наша команда встретилась с хозяйками площадки и в упорной борьбе уступила – 69:66.
Анастасия Дорохова
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