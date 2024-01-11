Главная » Новости



15:00, 11 января 2024 года В Орле провели ямочный ремонт улиц Максима Горького и Цветаева Для работ привлекли новую технику.





Мэрия Орла рассказала, как сейчас делают ямочный ремонт на заснеженных дорогах.



Для восстановления асфальтового покрытия используется новая спецтехника — термос-бункер "Вулкан".



Установка крепится в кузов самосвала. Она предназначена для выполнения ямочного ремонта литым асфальтом при низких температурах до минус десяти градусов.



С ее помощью уже удалось устранить дефекты дорожного покрытия по улицам Максима Горького и Цветаева.





Всеволод Трифонов



