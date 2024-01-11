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14:30, 11 января 2024 года Орловская область привлекает туристов и инвесторов Регион богат культурными и природными местами, а также производственными площадками.







11 января на выставке "Россия" проходит презентация Орловской области. Региону есть что показать. Когда-то Орловщина была пограничной чертой молодого российского государства, а сейчас – аграрный центр и литературная столица.



За последние годы в Орле преображаются парки и скверы, открыт после реконструкции Красный мост, строятся школы и детские сады. Бюджет региона вырос почти в два раза.

"Я благодарен поддержке и президента, и премьера». Сегодня Орловская область находится в числе регионов, которые ее получают. Сейчас мы работаем с Минфином по допфинансированию города Орла", – отметил губернатор Андрей Клычков. Орловщина – одна из житниц России. В этом году рекордный урожай – более 5 миллионов тонн зерновых и масличных культур.



В литературном списке Орловщины – более 200 имен. Особняком стоит Иван Тургенев. Сегодня Спасское-Лутовиново один из самых посещаемых музеев России. Жив знаменитый Тургеневский дуб. Ученые удивлены, но из его корня проросли молодые "потомки".



Орловщина и край удивительной природы. Самая большая популяция зубров в стране вольготно чувствует себя на бескрайних полях национального парка "Орловское полесье".





Анна Боева



