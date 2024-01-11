четверг 11.01.2024 16:59:23 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

14:30, 11 января 2024 года

Орловская область привлекает туристов и инвесторов

Регион богат культурными и природными местами, а также производственными площадками.



11 января на выставке "Россия" проходит презентация Орловской области. Региону есть что показать. Когда-то Орловщина была пограничной чертой молодого российского государства, а сейчас – аграрный центр и литературная столица.

За последние годы в Орле преображаются парки и скверы, открыт после реконструкции Красный мост, строятся школы и детские сады. Бюджет региона вырос почти в два раза.
"Я благодарен поддержке и президента, и премьера». Сегодня Орловская область находится в числе регионов, которые ее получают. Сейчас мы работаем с Минфином по допфинансированию города Орла", – отметил губернатор Андрей Клычков.
Орловщина – одна из житниц России. В этом году рекордный урожай – более 5 миллионов тонн зерновых и масличных культур.

В литературном списке Орловщины – более 200 имен. Особняком стоит Иван Тургенев. Сегодня Спасское-Лутовиново один из самых посещаемых музеев России. Жив знаменитый Тургеневский дуб. Ученые удивлены, но из его корня проросли молодые "потомки".

Орловщина и край удивительной природы. Самая большая популяция зубров в стране вольготно чувствует себя на бескрайних полях национального парка "Орловское полесье".


Анна Боева
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.