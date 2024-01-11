Орловец Владислав Туйнов взлетел в мировом боксерском рейтинге
Спортсмен прибавил 387 позиций.
Орловец Владислав Туйнов поднялся в мировом боксерском рейтинге на 387 позиций. Сейчас спортсмен на 157-й строчке международного списка боксеров во втором среднем весе до 76,205 килограммов.
Чемпион мира по кикбоксингу провел четыре успешных боксерских поединка, дебютировав в 2022-м году. Минувший год Владислав Туйнов завершил успешным поединком против американца Эрика Мууна. Бой закончился досрочно, орловец отправил соперника в тяжелый нокаут.