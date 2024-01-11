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12:50, 11 января 2024 года Андрей Клычков рассказал о достижениях орловского АПК на выставке "Россия" 11 января на ВДНХ проходит День Орловской области.



Фото: пресс-служба областного правительства

На Международной выставке "Россия" продолжаются круглые столы, организованные в рамках Дня Орловской области. Один из них посвятили агроперспективам нашего региона.



- Для Орловской области агропромышленный комплекс является гордостью, визитной карточкой региона. И не случайно наш круглый стол проходит именно сегодня. Сельское хозяйство Орловской области ежегодно укрепляет свои позиции: в целом за последнюю пятилетку объем производства в АПК вырос в 2,4 раза, - отметил Андрей Клычков.



Как пишет тг-канал "Телеграммы из Орла", на Орловщине впервые намолотили больше 5 миллионов тонн зерновых и масличных культур. Достигнут рекордный валовой сбор рапса и сои. По валовому сбору рапса наш регион занимает первое место в ЦФО и второе в России. По объемам производства гречихи - первое место в ЦФО и третье в стране. За 5 лет производство скота и птицы на убой в живом весе увеличилось более чем в полтора раза.





Сергей Мерцалов



