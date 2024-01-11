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12:47, 11 января 2024 года
Орловская делегация наградила Геннадия Зюганова на выставке "Россия"Лидер КПРФ получил медаль и юбилейный знак.
Видео: пресс-служба мэрии Орла
В Москве на ВДНХ проходит День Орловской области. Сюда приехали глава региона Андрей Клычков, большая делегация, посетил выставку и Геннадий Зюганов.
Почетному гражданину городу Орла вручили медаль "80 лет освобождения Орловской области от немецко-фашистских захватчиков", а также юбилейный знак "85 лет Орловской области".
Сергей Силаев
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