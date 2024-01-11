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12:32, 11 января 2024 года Делегация из Орловской области прибыла на выставку-форум Россия на "ВДНХ" 11 января здесь проходит День региона.





Видео: Мария Семак

Большая делегация прибыла в Москву утром. На День Орловской области гостям приготовили большую программу от нашего региона: активности от музея-заповедника "Спасское-Лутовиново", спектакль по сказкам Пушкина, фестиваль по регби на снегу, розыгрыш туристических путевок.



Также гости орловского павильона №75 смогут поучаствовать в викторине с легендой отечественного футбола Юрием Семиным, послушать лекции о литературной столице.





Сергей Силаев



