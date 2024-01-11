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12:17, 11 января 2024 года

Андрей Клычков обозначил задачу для орловской промышленности до 2027 года

Это произошло на круглом столе в Москве.

Фото: Мария Семак

В Москве состоялся круглый стол на тему "Агроперспективы Орловской области: инновации и инвестиции". На нем выступил глава региона Андрей Клычков.

Губернатор отметил, что 30% налоговых доходов в региональную казну поступают от промышленности. В настоящее время в регионе работают около тысячи промышленных предприятий. 100 из них – это крупные и средние.

Сегодня мы видим значительный потенциал производимой продукции. Поставлена задача к 2027 году нарастить в структуре ВРП долю промышленности до 27% с 18,5% сегодня, - обозначил задачу Клычков.

Глава региона подводя итоги, отметил, что учитывая динамику последних лет, инвестиции и тенденции времени, задача вполне реализуема.


Сергей Силаев
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