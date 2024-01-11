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11:55, 11 января 2024 года

Геннадий Зюганов посетил орловскую экспозицию на выставке "Россия"

11 января на ВДНХ проходит День Орловской области.


Видео: Мария Семак

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов приехал на ВДНХ в День Орловской области. Здесь, в павильоне №75, гостей ждут мастер-классы по реставрации икон и изготовлению церковного ладана, сказки от творческих коллективов региона. На открытии присутствует и глава региона Андрей Клычков.

В 17.00 начнется марафон, посвященный Орловской области от Российского общества "Знание". Гости узнают о литературном прошлом Орла, жизни и судьбах писателей-орловцев. Также здесь расскажут об истории региона, его вкладе в защиту границ нашей страны.

Театрализованное представление "История Орловщины" состоится с 19.00 до 20.00. Посетители смогут соприкоснуться с историей Орловского края, узнать о славянских племенах населявших междуречье Оки и Орлика с VIII века.



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