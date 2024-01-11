Главная » Новости



13:30, 11 января 2024 года В Орле в ДТП на Московском шоссе пострадал семилетний мальчик Он получил телесные повреждения.



Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орле 10 января столкнулись "Фольксваген Пассат" и "Опель Астра". 64-летний водитель "Фольксвагена" ехал по Московскому шоссе и при повороте налево на прилегающую территорию столкнулся с "Опелем" под управлением 36-летней женщины, которая ехала по встречке.



По информации отдела пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, телесные повреждения получил семилетний мальчик - пассажир "Опеля". Ребенку госпитализация не потребовалась.





Сергей Силаев



