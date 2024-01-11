В Орле в ДТП на Московском шоссе пострадал семилетний мальчик
Он получил телесные повреждения.
Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
В Орле 10 января столкнулись "Фольксваген Пассат" и "Опель Астра". 64-летний водитель "Фольксвагена" ехал по Московскому шоссе и при повороте налево на прилегающую территорию столкнулся с "Опелем" под управлением 36-летней женщины, которая ехала по встречке.
По информацииотдела пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, телесные повреждения получил семилетний мальчик - пассажир "Опеля". Ребенку госпитализация не потребовалась.