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13:00, 11 января 2024 года На базе Покровской ЦРБ открылось отделение реабилитации для взрослых Вести специалистов будет бригада из нескольких специалистов.



Фото: департамент здравоохранения региона

В Покровской центральной районной больнице заработало отделение амбулаторной реабилитации для взрослых. С пациентами будет работать мультидисциплинарная бригада: врач по медицинской реабилитации, невролог, медицинский психолог, логопед, специалисты по лечебной физкультуре, массажу и физиотерапии.



Как сообщили в департаменте здравоохранения Орловской области, курс восстановительного лечения смогут пройти пациенты после острого нарушения кровообращения, при болезни Паркинсона, рассеянном склерозе, треморе различного генеза и заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Каждому пациенту врачи подберут индивидуальную программу реабилитации.



Важным направлением работы станет психосоциальная реабилитация. Специалисты будут учить пациентов тому, как справляться со стрессовыми состояниями и депрессией.



– Приятным дополнением к программе восстановления станут детальные рекомендации по ведению здорового образа жизни: советы по питанию, физической активности, отказа от вредных привычек, а также умение находить баланс между работой и отдыхом, - рассказали в региональном депздраве.





Сергей Силаев



