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11:35, 11 января 2024 года

В Орле состоится благотворительная акция "Свет Рождественской звезды"

Ее героиней станет 6-летняя Маша, у которой диагностировали тяжелое заболевание.

Фото: архив

Благотворительная акция "Свет рождественской звезды" поможет встать на ноги шестилетней Маше Поповой из Орла. Полгода назад врачи диагностировали у нее постинфекционный аутоиммунный энцефаломиелит, нижний вялый парапарез и нарушение функций тазовых органов.

До апреля прошлого года Маша была обычным здоровым ребенком. Неожиданно у девочки поднялась высокая температура. Установить диагноз не удалось. Ребенка доставили в столичную клинику. За несколько дней малышка ослабла настолько, что ее подключили к аппарату ИВЛ, а затем ввели в медикаментозный сон.

Сейчас состояние Маши стабилизировали. Однако ребенку нужна дорогостоящая реабилитация. Благодаря акции "Свет Рождественской звезды", которая состоится 12 января в 17.00 в Орловском городском Центре культуры, планируется собрать более полумиллиона рублей.
В настоящее время открыт сбор средств на лечение Маши. Перечислить посильную сумму могут все неравнодушные жители. Реквизиты - на сайте администрации города Орла.


Сергей Мерцалов
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