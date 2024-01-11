Главная » Новости



11:35, 11 января 2024 года В Орле состоится благотворительная акция "Свет Рождественской звезды" Ее героиней станет 6-летняя Маша, у которой диагностировали тяжелое заболевание.



Фото: архив

Благотворительная акция "Свет рождественской звезды" поможет встать на ноги шестилетней Маше Поповой из Орла. Полгода назад врачи диагностировали у нее постинфекционный аутоиммунный энцефаломиелит, нижний вялый парапарез и нарушение функций тазовых органов.



До апреля прошлого года Маша была обычным здоровым ребенком. Неожиданно у девочки поднялась высокая температура. Установить диагноз не удалось. Ребенка доставили в столичную клинику. За несколько дней малышка ослабла настолько, что ее подключили к аппарату ИВЛ, а затем ввели в медикаментозный сон.



Сейчас состояние Маши стабилизировали. Однако ребенку нужна дорогостоящая реабилитация. Благодаря акции "Свет Рождественской звезды", которая состоится 12 января в 17.00 в Орловском городском Центре культуры, планируется собрать более полумиллиона рублей.

В настоящее время открыт сбор средств на лечение Маши. Перечислить посильную сумму могут все неравнодушные жители. Реквизиты - на сайте администрации города Орла.





Сергей Мерцалов



