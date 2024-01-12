Главная » Новости



7:30, 12 января 2024 года Орловские предприниматели пообщаются с Алексеем Тимошиным и Евгением Лыкиным Прием по личным вопросам состоится 16 января.



Фото из архива

Прокурор Орловской области Алексей Тимошин совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Орловской области Евгением Лыкиным проведут совместный личный прием предпринимателей. Как сообщили в пресс-службе ведомства, встреча состоится 16 января в 10.00.



Для записи на прием необходимо позвонить старшему помощнику прокурора Орловской области по рассмотрению обращений и приему граждан Наталье Харыбиной по телефону: 8 (4862) 40-56-49 или дежурному прокурору по телефонам: 8-903-637-14-95, 8 (4862) 43-63-89.





Сергей Мерцалов



