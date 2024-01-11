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10:16, 11 января 2024 года В многоэтажке на Московской улице Орла случился пожар Из горящей квартиры пожарные спасли мужчину.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Утром 10 января пожарные в Орле тушили огонь в квартире многоэтажного дома. ЧП случилось на Московской улице.



Когда спасатели прибыли на место, из окна на пятом этаже валил дым. Выяснилось, что в горящей квартире находится человек. Газодымозащитники пробрались внутрь, спасли мужчину. Огонь удалось потушить, он повредил мебель в одной из комнат.



- Пострадавших нет, причина пожара устанавливается, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.





Ольга СУПОНЕВА



