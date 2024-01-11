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10:30, 11 января 2024 года Орловцы передали на фронт гуманитарный груз и автомобиль УАЗ Посылку доставили десантникам-штурмовикам.



Фото: пресс-служба правительства региона

Жители Орловской области продолжают помогать бойцам, которые сражаются на передовой. В этот раз военным вручили внедорожник УАЗ "Патриот". Машину приобрели благодаря активной поддержке сотрудников социальных учреждений региона и личному участию руководителя департамента соцзащиты Ирины Гаврилиной, сообщает региональный инфопортал.



УАЗ "Патриот" был передан десантникам-штурмовикам, выполняющим боевые задачи в районе Клещеевки ДНР. Кроме того, бойцам привезли резину для колес, квадрокоптер Mavik 3, автономные дизельные обогреватели, окопные свечи, большое количество влажных салфеток, принтер и продовольствие.



В формировании груза также участвовали работники сельхозпредприятия "Богодухово" (руководитель Михаил Захаров), коллектив Детской стоматологической поликлиники (главврач Александр Шляхов) и глава Орловского муниципального округа Роман Жуков.





Сергей Мерцалов



