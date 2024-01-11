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10:00, 11 января 2024 года

В орловском павильоне на ВДНХ можно узнать об искусстве изготовления церковного ладана

До 14 января мастер-классы проводит представитель Орловской епархии иерей Максим Ерескин.

Фото: портал Орловской области

На Международной выставке "Россия" можно узнать о "Православной Орловщине". Гости орловского павильона участвуют в составлении композиции из эфирных масел, изготовлении и формовке ладана. Как рассказал иерей Максим Ерескин, ладан делают из кедровой смолы и ароматических масел.

- Сперва натуральная смола была перемолота, затем было добавлено масло, после чего участники занятия своими руками смешали получившуюся смесь. Также использовался тальк, чтобы смесь не прилипала к рукам. Ладан используется в богослужении и в частном порядке дома - для каждения в кадильнице или на лампаде, - пояснил он.

Все участники мастер-класса получат по коробочке готового ладана. Он отличается от церковного только тем, что не освящен. Также гостям стенда подарят брошюру, рассказывающую о значении и истории праздника Рождества Христова. Об этом сообщает портал Орловской области.


Сергей Мерцалов
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