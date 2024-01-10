В ночь на 11 января Орловщину накроет снегопад

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20:49, 10 января 2024 года
В ночь на 11 января Орловщину накроет снегопадСнег с дождем ожидаются весь завтрашний день.
На Орловскую область надвигаются снег и дождь. Они накроют регион в ночь на 11 января. Осадки ожидаются весь завтрашний день.
Ночью столбики термометров по региону в среднем покажут от одного до шести градусов мороза, днем – от нуля до минус двух.
Как рассказали в орловском гидрометцентре, на подходе трескучие морозы. Всему виной ныряющие циклоны, которые будут перемещаться с северо-запада на юго-восток ЦФО.
Артем Ежаков
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