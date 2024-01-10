среда 10.01.2024 22:55:35 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

20:35, 10 января 2024 года

В прокуратуре обсудили мусорную проблему в Орловской области

На новогодних праздниках возникли перебои в вывозе отходов.


На новогодних каникулах орловцы ощутили проблемы с вывозом мусора. Соцсети регулярно пополнялись фотографиями переполненных мусорных площадок. По факту сбоев в вывозе отходов была организована проверка прокуратуры.

Как рассказали в ведомстве, факты несвоевременного вывоза ТКО неоднократно выявлялись в Железнодорожном и Заводском районах Орла, а также Орловском округе. В ходе проверки выяснилось, что организации по транспортировке отходов "Экотексити" и "Экологистик" не обеспечили выход на работу должного числа машин.

Напомним, что проблему с вывозом мусора на Орловщине поручено решить до 16 января. Об этом в ходе прямого эфира в социальной сети в "ВКонтакте" 9 января сообщил губернатор Андрей Клычков. Как добавили в надзорном ведомстве, регдепартаменту ЖКХ, ТЭК и энергоснабжения поручено провести контрольное мероприятие в отношении "Зеленой рощи".

Представители регоператора поясняют, что причина мусорного коллапса – в сильных морозах. При этом на улицы выходило порядка 50% всей спецтехники.

В связи с допущенными "Экологистиком" и "Экотексити" нарушениями прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по статьям "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Проводится процессуальная проверка.

Управлению экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД региона поручено проверить соблюдение законодательства в деятельности перевозчиков.
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.