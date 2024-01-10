Главная » Новости



20:35, 10 января 2024 года В прокуратуре обсудили мусорную проблему в Орловской области На новогодних праздниках возникли перебои в вывозе отходов.





На новогодних каникулах орловцы ощутили проблемы с вывозом мусора. Соцсети регулярно пополнялись фотографиями переполненных мусорных площадок. По факту сбоев в вывозе отходов была организована проверка прокуратуры.



Как рассказали в ведомстве, факты несвоевременного вывоза ТКО неоднократно выявлялись в Железнодорожном и Заводском районах Орла, а также Орловском округе. В ходе проверки выяснилось, что организации по транспортировке отходов "Экотексити" и "Экологистик" не обеспечили выход на работу должного числа машин.



Напомним, что проблему с вывозом мусора на Орловщине поручено решить до 16 января. Об этом в ходе прямого эфира в социальной сети в "ВКонтакте" 9 января сообщил губернатор Андрей Клычков. Как добавили в надзорном ведомстве, регдепартаменту ЖКХ, ТЭК и энергоснабжения поручено провести контрольное мероприятие в отношении "Зеленой рощи".



Представители регоператора поясняют, что причина мусорного коллапса – в сильных морозах. При этом на улицы выходило порядка 50% всей спецтехники.



В связи с допущенными "Экологистиком" и "Экотексити" нарушениями прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по статьям "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Проводится процессуальная проверка.



Управлению экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД региона поручено проверить соблюдение законодательства в деятельности перевозчиков.





