На Орловщине продолжается решение мусорной проблемы
Ситуация обострилась в праздничные выходные.
Проблему с вывозом мусора на Орловщине поручено решить до 16 января. Об этом в ходе прямого эфира в социальной сети в "ВКонтакте" 9 января сообщил губернатор Андрей Клычков.
Факты несвоевременного вывоза ТКО неоднократно выявлялись в Железнодорожном и Заводском районах Орла, а также Орловском округе. Об этом рассказали в прокуратуре.
Представители "Зеленой рощи" поясняют, что причина мусорного коллапса – в сильных морозах. При этом на улицы выходило порядка 50% всей спецтехники. Как пояснил главный консультант регоператора Александр Филатов, в связи с этим "Зеленая роща" ежедневно направляет по проблемным адресам свои машины, а также еще девять, привлеченных по договорам аренды.
В случае не соблюдения сроков встанет вопрос о расторжении контрактов с перевозчиками.