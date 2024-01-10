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20:56, 10 января 2024 года

На Орловщине продолжается решение мусорной проблемы

Ситуация обострилась в праздничные выходные.



Проблему с вывозом мусора на Орловщине поручено решить до 16 января. Об этом в ходе прямого эфира в социальной сети в "ВКонтакте" 9 января сообщил губернатор Андрей Клычков.

Факты несвоевременного вывоза ТКО неоднократно выявлялись в Железнодорожном и Заводском районах Орла, а также Орловском округе. Об этом рассказали в прокуратуре.

Представители "Зеленой рощи" поясняют, что причина мусорного коллапса – в сильных морозах. При этом на улицы выходило порядка 50% всей спецтехники. Как пояснил главный консультант регоператора Александр Филатов, в связи с этим "Зеленая роща" ежедневно направляет по проблемным адресам свои машины, а также еще девять, привлеченных по договорам аренды.

В случае не соблюдения сроков встанет вопрос о расторжении контрактов с перевозчиками.


Эльза Ахмедбекова
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