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20:54, 10 января 2024 года Мост в деревне Тайное под Орлом планируют опробовать в конце февраля Подрядная фирма "УПМК №22" продолжает работу.







Проблема с переправой через Оку между деревнями Тайное и Касьяновка долгие годы волнует и жителей и власти. Старую самодельную низководную переправу постоянно подтапливало во время паводков. Новый мост позволит не зависеть от стихии.



Возведением занимается "УПМК №22". Орловцы уже ездят по отремонтированному этим подрядчиком Красному мосту.



Новый мост в Тайном возводят по нацпроекту "Безопасные и качественные автодороги". На строительство выделили 308 миллионов рублей. Основные работы уже завершены. Проезжая часть практически готова, осталось сделать разметку.



Новый мост выше и шире старого, с тротуарами для пешеходов. Без капремонта переправа должна прослужить полвека. Пробный запуск планируют на 29 февраля.





Татьяна Тимохина



