среда 10.01.2024 22:55:19 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

20:54, 10 января 2024 года

Мост в деревне Тайное под Орлом планируют опробовать в конце февраля

Подрядная фирма "УПМК №22" продолжает работу.



Проблема с переправой через Оку между деревнями Тайное и Касьяновка долгие годы волнует и жителей и власти. Старую самодельную низководную переправу постоянно подтапливало во время паводков. Новый мост позволит не зависеть от стихии.

Возведением занимается "УПМК №22". Орловцы уже ездят по отремонтированному этим подрядчиком Красному мосту.

Новый мост в Тайном возводят по нацпроекту "Безопасные и качественные автодороги". На строительство выделили 308 миллионов рублей. Основные работы уже завершены. Проезжая часть практически готова, осталось сделать разметку.

Новый мост выше и шире старого, с тротуарами для пешеходов. Без капремонта переправа должна прослужить полвека. Пробный запуск планируют на 29 февраля.


Татьяна Тимохина
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.