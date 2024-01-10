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20:30, 10 января 2024 года

"Бригада Катукова" обеспечила безопасность орловцев на новогодних каникулах

Народная дружина патрулировала общественные территории.



Народная дружина "Бригада Катукова" обеспечила безопасность орловцев на новогодних праздниках. Это не первое дежурство для отряда. Дружинники помогали правоохранителям 5 августа.

Все восемь выходных новогодних дней добровольцы совместно с полицейскими вновь охраняли улицы города. На территориях проведения культурно-массовых мероприятий преступлений не допущено.

В старый Новый год дружинники тоже будут следить за порядком на главных улицах Орла.

Вступить в ряды народной дружины и стать ее частью может любой желающий. Для этого нужно предварительно пройти медкомиссию и заполнить заявление. Сделали это уже более 800 человек.


Антон Сорокин
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