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17:06, 10 января 2024 года

Полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев посетил орловский стенд на выставке "Россия"

Уже 11 января здесь пройдет день Орловской области.

Фото: портал правительства Орловской области

Полпред президента России в ЦФО Игорь Щеголев посетил орловский стенд на выставке "Россия". Об этом сообщает региональный информационный портал.

Игорь Щеголев "поклонился" легендарному Тургеневскому дубу, выполнив завет классика. Также полпреду рассказали об Орловском полесье, где сегодня живет самая большая в России вольная популяция зубров.

День Орловской области на ВДНХ в рамках выставки "Россия" пройдет уже завтра, 11 января. Гости увидят театральные постановки и турнир по регби, смогут поучаствовать в викторине с прославленным тренером Юрием Семиным, поучаствовать в розыгрыше турпутевок на Орловщину. Полное расписание представлено в тг-канале "Телеграммы из Орла".


Артем Ежаков
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