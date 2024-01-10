Трамвайно-троллейбусное предприятие города Орла возглавил Игорь Косолапов. 10 января его представили коллективу. Об этом сообщили в городской администрации.
На должности гендиректора Косолапов сменил Татьяну Иванову.
Новый глава ТТП родился в Орле. В 1991-м году окончил МГУ имени Ломоносова, девять лет спустя – Орловскую региональную академию госслужбы. Продолжил обучение аспирантом в Орловском государственном техническом университете. Кандидат экономических наук. До текущего назначения трудился на руководящих должностях в банковской сфере.